Также было уничтожено 15 российских захватчиков, танк Т-72 и 2 БМП.

В течение ночи украинские силы поразили 13 целей российских захватчиков на юге Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

В частности, обстановка в зоне ответственности сил охраны и обороны юга Украины стабильно напряженная.

"На Херсонщине и Николаевщине противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу, подтягивает и переформатирует силы, предположительно готовясь к выходу в админграницы Херсонской области", - говорится в сообщении.

"Населенные пункты, находящиеся под контролем оккупантов, они сами же накрывают артиллерийско-минометными обстрелами, осуществляя огневое и психологическое давление на мирное население, запугивая и склоняя к восприятию оккупационной власти. Продолжается пропаганда референдума и создания псевдо-республики", - сказано в сообщении.

В то же время продолжается нанесение ракетных и авиационных ударов по Николаеву. "В 5 утра зафиксировано попадание в жилой многоквартирный дом, в результате взрыва повреждена троллейбусная линия электропередач, разрушено заведение общественного питания, поврежден продуктовый магазин и офис частного предпринимателя. Потерь среди гражданского населения нет", - отмечается в сообщении.

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями в течение ночи нанесено поражение по 13 целям противника. "В районе Александровки уничтожен вражеский танк Т-72 и 2 БМП. Потери живой силы врага составили 15 рашистов", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что россияне накапливают силы на юге и востоке Украины.