Также уничтожено 11 танков, 36 артиллерийских систем и 40 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали 1 тыс. 330 российских захватчиков.

Как сообщается в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook, общие потери России в войне против Украины по состоянию на 16 ноября 2023 года ориентировочно составили около 315 тыс. 620 человек (+1330 за сутки).

Кроме того, наши защитники и защитницы уничтожили уже много техники противника:

Видео дня

танков - 5388 (+11) ед;

боевых бронированных машин ‒ 10121 (+17);

артиллерийских систем - 7683 (+36);

реактивных систем залпового огня - 892 (+ 8);

средств противовоздушной обороны ‒ 585 (+3);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5689 (+14);

крылатые ракеты ‒ 1563 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 10060 (+40);

специальная техника - 1084 (+1).

Кроме того, на текущий момент уничтожено 323 российских военных самолета, 324 вертолета, 22 корабля/катера и одна подводная лодка.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 15 ноября, Вооруженные Силы Украины продолжили масштабнее, чем обычно, операции на левом берегу Херсонской области. Силы обороны отбрасывают врага на три-восемь километров от левого берега Днепра.

За прошедшие сутки самые горячие боевые действия на фронте происходили на Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего произошло 65 боевых столкновений с российскими оккупантами.

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