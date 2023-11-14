Противник продолжает безуспешные попытки с помощью штурмовых действий, найти слабые места в украинской обороне, применяя пехотные "мясные штурмы".

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал о ситуации на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях.

"Противник не оставляет планов атаки Купянска и пытается вернуть позиции южнее и севернее Бахмута", - отметил Фитьо в эфире телемарафона. Российские оккупанты несут огромные потери в личном составе и военной технике.

"В целом, за 2 последних недели на линии ответственности ОСУВ "Хортица" противник понес потери человеческой силы 4214 военнослужащих и более 500 единиц военной техники. Потери бешеные, потери большие, но несмотря на это, противник в дальнейшем с помощью штурмовых действий, пытается найти слабые места в украинской обороне, применяет "мясные штурмы". Есть участки фронта, куда пехота не может подойти, потому что она расстреливается еще на подходе, там активнее противник использует технику. Однако, соответственно техника уничтожается сразу с врагом. Но, есть и участки фронта, где с помощью именно пехотных штурмов происходят атаки врага", - акцентировал Фитьо.

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На Купянском направлении российская оккупационная армия продолжает атакующие действия. "Пытается "прощупать" слабые места нашей обороны. Пытается атаковать позиции наших защитников в направлении поселков Синьковка, Ивановка, Петропавловка Харьковской области, а также Новоегоровка Луганской области", - сказал Фитьо.

За сутки на Лимано-Купянском направлении враг нанес 11 авиационных ударов по украинским защитникам, используя весь арсенал бомбардировочной и истребительной авиации, вертолеты огневой поддержки. Противником было применено 16 дронов-камикадзе, нанесено 692 обстрела. Все действия российских оккупантов на этом направлении остаются безуспешными.

"Противник не оставляет своих планов относительно Купянска, его повторной оккупации. На данном направлении у российских оккупационных войск успехов нет. Только за минувшие сутки наши защитники уменьшили популяцию оккупантов на 244 человека. Также 30 единиц российской военной техники было уничтожено", - сообщил Фитьо.

На Бахмутском направлении ситуация также "находится в активной фазе". Украинские защитники в активной обороне и при случае улучшают тактическое положение.

"За минувшие сутки было отбито 15 вражеских атак, это Ивановское, Андреевка, Клещиевка. Противник нанес один авиационный удар и использовал 33 ударных дрона, совершил 526 обстрелов украинских позиций. На Бахмутском направлении 122 вражеских солдата уничтожены и 15 единиц военной техники",- проинформировал Фитьо.

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск отметил, что интенсивность российских обстрелов на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях сохраняется, на обоих направлениях фронта она практически одинакова.

Война в Украине: новости

14 ноября в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине уже около 313 тыс. 470 военных.

12 ноября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что холодная погода неизбежно внесет коррективы в ход боевых действий. Снижение температуры в сочетании с атаками на логистические цепи оккупационной российской армии может позволить "выморозить" россиян из Украины.

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