Кроме финансирования разработок инновационного оружия для ВСУ благотворительный фонд группы "Антитела" также помогает Министерству обороны.

Вооруженные силы Украины скоро могут получить новое оружие, которое "поможет эффективно уничтожать российскую военную технику, стоимостью в миллионы".

Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал фронтмен группы "Антитела" и волонтер Тарас Тополя. По его словам, именно благотворительный фонд его команды финансирует эту военную разработку.

"Пока детали не готов рассказать. Но уже первые испытания произошли этой штуки. Дальше все ближе то время, когда ее применят в боевом режиме. Я очень надеюсь, что все будет эффективно. И это позволит уничтожать любую технику, клиренс (расстояние от земли до самой низкой точки техники, не считая колес или гусениц – УНИАН) которой выше 30 сантиметров. Я надеюсь, что в начале следующего года уже будут какие-то хорошие новости", - рассказал Тополь.

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Фонд группы финансирует не только разработку инновационного оружия для ВСУ, но и помогает Министерству обороны Украины. В частности, речь идет о контактах с ведущими производителями оружия.

"Мы занимаемся поиском и делаем так, что на Минобороны приходят предложения от ведущих производителей оружия и тех, кто имеет на складах 152-мм снаряды. Нам это сейчас очень нужно", - подытожил Тополь.

Война в Украине: последние новости с фронта

С момента полномасштабного вторжения России ВСУ ликвидировали 101 430 оккупантов. За минувшие сутки к этой статистике прибавилось 480 тел, а еще украинские защитники сожгли 30 единиц техники.

Как ранее сообщал УНИАН, украинские воины ударили по двум пунктам управления РФ и уничтожили склады боеприпасов

По данным ISW, ВСУ, вероятно, приблизились к Сватово еще на один населенный пункт.

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