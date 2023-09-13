Яркое уничтожение российских пехотинцев произошло вблизи Клещиевки, что в Донецкой области.

Украинские военные нанесли удар по российским захватчикам, которые вереницей чапали по украинской земле. Один оккупант был гарантированно ликвидирован точным выстрелом из гранатомета.

Соответствующее видео опубликовал в своем Telegram-канале командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Яркое уничтожение российских пехотинцев произошло вблизи Клещиевки, что в Донецкой области.

"Бахмутское направление. Под Клещиевкой аэроразведчики 22-й ОМБр корректировали огонь артиллерии дружественных подразделений по группе пехоты противника. Один россиянин был уничтожен выстрелом из гранатомета", - написал Сырский.

Командующий также добавил, что работа по изгнанию российских оккупантов с территории Украины продолжается, а наши Силы обороны "имеют продвижение".

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно об уничтожении ночью украинскими защитниками российского вооружения на миллионы долларов благодаря только одному ударному дрону. Удар был нанесен по расположению российских захватчиков на одном из самых горячих направлений.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты понесли значительные потери в районах Новомихайловки (Донецкая область) и южнее Новодаровки (Запорожская область).

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