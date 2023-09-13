Силы обороны Украины добились частичного успеха в районе Работино Запорожской области и Клещиевки Донецкой области.

Российские захватчики понесли значительные потери в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сводке.

В частности, за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновения.

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По данным Генштаба, в районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины возле Орехово-Васильевки.

"В свою очередь Силы обороны Украины в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клещиевки Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", - сказано в сводке.

Также, в районе ответственности ОСУВ "Таврия" украинские защитники стойко держат оборону неподалеку Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник совершил более 20 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Кроме того, все атаки врага в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия и отвоевывать нашу землю.

"На Мелитопольском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий наши воины имеют частичный успех в районе Работино Запорожской области", - отмечается в сводке.

Вместе с тем, в районе ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции вражеских подразделений.

Кроме того, на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Новости с фронта

Как сообщал УНИАН, на Луганщине россияне сейчас сосредоточились на поисках слабых мест в обороне ВСУ. Следовательно, враг переключил свои усилия на район Новоселовки.

В то же время, украинские бойцы продолжают наступление под Бахмутом и имеют успехи вблизи Бахмута, Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

По прогнозам экспертов, украинцам в 2023 году не стоит ожидать завершение войны с Российской Федерацией. Даже в 2024 году возможно начнется завершающий этап, но война не закончится.

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