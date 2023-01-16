Украинские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по пункту управления и складу боеприпасов врага.

За сутки Вооруженные силы Украины поразили восемь районов сосредоточения российских оккупантов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18: 00.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага", - отметили в Генштабе.

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Война в Украине

Сейчас очень тяжелые бои продолжаются на Донбассе. В частности, в течение почти трех недель идут жестокие бои за Соледар. Несколько раз россияне объявляли о захвате города, но эта информация не подтвердилась. Украинские защитники удерживают позиции.

По словам главы восточной группировки войск Сергея Череватого, оккупанты пытаются захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Богуна Тарас Березовец сообщил, что после неудач в Бахмуте вся элита армии РФ перекинулась на штурм Соледара.

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