Оккупанты за сутки атаковали на Лиманском, Марьинском направлениях, на Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают россиян.

За сутки русские войска атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

В течение суток произошло 26 боевых столкновений, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Война в Украине - ситуация на фронте 9 сентября

В Генштабе рассказали, как в целом прошли сутки на тех или иных направлениях фронта:

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на Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка, Кучеровка Харьковской области;

противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка, Кучеровка Харьковской области; на Лиманском направлении наши защитники отбили вражеские атаки в районе Берестового; авиационным ударам подверглись Белогоровка Луганской области, спорное, веселое Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Торское, Дубрава, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое Донецкой области;

наши защитники отбили вражеские атаки в районе Берестового; авиационным ударам подверглись Белогоровка Луганской области, спорное, веселое Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Торское, Дубрава, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое Донецкой области; на Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Клещиевки; вражеским авиационным ударам подверглись Клещиевка и Андреевка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых времен овраг, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области;

украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Клещиевки; вражеским авиационным ударам подверглись Клещиевка и Андреевка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых времен овраг, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области; на Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области;

артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области; на Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили 8 атак врага в районе Марьинки; противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;

в течение суток наши воины отбили 8 атак врага в районе Марьинки; противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области; на Шахтерском направлении , как проинформировали в Генштабе, враг нанес авиационные удары возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области;

, как проинформировали в Генштабе, враг нанес авиационные удары возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области; на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области;

противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области; на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Понятовка, Садовое Херсонской области и Днепровское Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Имеют успех в районах южнее Работиного и Клещиевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Война в Украине - актуальное

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 16 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины. Также, от циничных ракетных ударов пострадало мирное население городов Сумы и Кривой Рог.

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