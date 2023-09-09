За сутки русские войска атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.
В течение суток произошло 26 боевых столкновений, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Война в Украине - ситуация на фронте 9 сентября
В Генштабе рассказали, как в целом прошли сутки на тех или иных направлениях фронта:
- на Купянском направлении противник нанес авиационные удары возле Синьковки, Кисловки Харьковской области, Новоселовского Луганской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Кисловка, Кучеровка Харьковской области;
- на Лиманском направлении наши защитники отбили вражеские атаки в районе Берестового; авиационным ударам подверглись Белогоровка Луганской области, спорное, веселое Донецкой области; от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди которых Белогоровка Луганской области и Торское, Дубрава, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое Донецкой области;
- на Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Клещиевки; вражеским авиационным ударам подверглись Клещиевка и Андреевка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых времен овраг, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области;
- на Авдеевском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области;
- на Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили 8 атак врага в районе Марьинки; противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области;
- на Шахтерском направлении, как проинформировали в Генштабе, враг нанес авиационные удары возле Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области;
- на Запорожском направлении противник нанес авиационный удар в районе Роботино Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Пятихатки, Роботино, Каменское Запорожской области;
- на Херсонском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Понятовка, Садовое Херсонской области и Днепровское Николаевской области.
В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Имеют успех в районах южнее Работиного и Клещиевки, закрепляются на достигнутых рубежах, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
Война в Украине - актуальное
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки произошло более 30 боевых столкновений. Враг нанес 13 ракетных и 64 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.
За прошедшие сутки оккупанты атаковали Украину 20 дронами-камикадзе типа "Shahed-136/131", из которых 16 было уничтожено средствами противовоздушной обороны Украины. Также, от циничных ракетных ударов пострадало мирное население городов Сумы и Кривой Рог.