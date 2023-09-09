Украинские пилоты ударили по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники РФ.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск поражено пять артиллерийских средств и один зенитно-ракетный комплекс противника.

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Кроме того, в Генштабе проинформировали, что за сутки враг нанес два ракетных, 29 авиационных удара, совершил 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Война в Украине - ситуация на фронте 9 сентября

Как сообщал УНИАН, в течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях участка фронта.

Так, на Лиманском направлении наши защитники отбили вражеские атаки в районе Берестового. На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают противника в районах Орехово-Васильевки, Богдановки и Клещиевки.

На Марьинском направлении в течение суток наши воины отбили 8 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар вблизи Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

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