Потери противника в результате "прилета" уточняются.

Защитники Украины попали в скопление вражеских "Градов" на территории недостроенного рынка в Великих Копанях Херсонской области. Об этом в своем Facebook сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

"Херсонщина. У оккупантов большая паника в Великих Копанях. ВСУ попали в целое скопление их "Градов" на территории недостроенного рынка", - написал он.

По словам депутата, "прилетело" и по личному составу. Точное количество потерь противника пока устанавливается. Хлань добавил, что на место "прилета" пока никого не пускают, россияне шокированы.

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"Предварительно, это поражение по подразделениям боевиков из Дагестана. Ждем официальной информации", - добавил депутат Херсонского облсовета.

Ситуация в Херсонской области после освобождения Херсона и деоккупации правобережья

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, фото с ними мигом облетели все соцсети. В тот же день в своем вечернем видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский подтвердил, что Херсон и правобережье области деоккупировано. 14-го числа глава украинского государства посетил освобожденный город.

После позорного бегства из Херсона российские оккупанты обстреливают город с левого берега, куда они переместились. Так, Херсон и область находились под обстрелом 24 и 26 ноября. Под прицелом захватчиков - жилые районы, есть жертвы среди мирного населения.

Перед побегом россияне повредили все объекты энергетики в Херсоне и области. Поэтому сейчас постепенно свет возвращается в дома местных жителей.

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