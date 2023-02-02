Осколочная минометная мина калибра 82-мм предназначена для поражения живой силы врага на расстоянии до 4500 м.

Украинские военные получили минометные мины калибра 82-мм производства "Укроборонпрома".

Об этом сообщили в Государственном концерне и опубликовали соответствующее видео. На нем видно, как военные открывают ящик с боеприпасами и начинают подготовку к их применению.

Как отметили на предприятии, серийное производство 82-мм осколочных мин налажено на мощностях одной из стран-членов НАТО.

Видео дня

Осколочная минометная мина калибра 82-мм предназначена для поражения живой силы врага на расстоянии до 4500 м. На предприятии отметили, что боеприпасы серьезно усовершенствовали. "Укроборонпром" сообщил, что во время испытаний количество смертоносных осколков, зафиксированных на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, было в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь штатная мина.

"Размеры и форма осколков также лучше штатных", - рассказали представители концерна.

Новинки "Укроборонпрома"

Ранее в Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов. Речь идет об очень дефицитных калибрах, среди них и 152 миллиметра. Снаряды украинского производства изготавливаются по технологиям НАТО, мощности расположены как в Украине, так и в странах-партнерах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украина наладила производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра в промышленных масштабах.

11 января стало известно, что Украина наладила выпуск минометных снарядов 82-мм на территории НАТО. А 18 января менеджер проектов государственного оборонного концерна Олег Болдырев рассказал, что эта 82-мм мина поражает живую силу, легкие укрепления и небронированную автотехнику. Она летит до 4,5 км. Это очень хорошее оружие для боев в условиях застроек. Металл, из которого она сделана - чугун.

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