Отмечается, что речь идет, в частности, о ремонтах различной сложности - под открытым небом, при любой погоде, днем и ночью.

Выездные ремонтные бригады государственного концерна "Укроборонпром" восстанавливают 90-95% военной техники непосредственно на линии соприкосновения или в "серой" зоне.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

"Выездные ремонтные бригады восстанавливают 90-95% военной техники непосредственно на линии соприкосновения или в "серой" зоне. Это ремонты различной сложности, под открытым небом, при любой погоде, днем и ночью. Личный рекорд рембригады на этом видео - семь восстановленных машин за сутки тремя лицами", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что ремонтные бригады восстанавливают как украинскую, так и российскую трофейную технику.

Часто в трофейных образцах бронетехники наши военные находят награбленные россиянами вещи: пылесосы, чайники, кофеварки.

Война в Украине: ремонт вооружения

Еще в первые месяцы войны в Украине предприятия государственного концерна "Укроборонпром" освоили ремонт захваченной у российских оккупантов тяжелой военной техники. Речь идет, в частности, о системах реактивного залпового огня "Смерч" и "Ураган", а также зенитно-ракетном комплексе "Оса".

Ранее УНИАН писал, что ремонт оружия ВСУ, поставленной Западом, часто происходит дистанционно. Американские специалисты в Польше дают советы украинским военным через чаты защищенных приложений.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с болгарским премьер-министром Кириллом Петковым заявил, что украинская военная техника ремонтироваться на производственных мощностях Болгарии. Это позволит обеспечить скорость и качество починки.

Впоследствии парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на своих оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов Украине речь не идет.

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