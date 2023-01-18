Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров.

В студии "Сніданку з +1" презентовали разработку "Укроборонпрома" – осколочную мину. Менеджер проектов государственного оборонного концерна Олег Болдырев пояснил, сможет ли этот боеприпас изменить ход войны.

Эта 82-мм мина поражает живую силу, легкие укрепления и небронированную автотехнику. Она летит до 4,5 км. Это - очень хорошее оружие для боев в условиях застроек. Металл, из которого она сделана - чугун.

"Фишка нашей мины в том, что она абсолютно повторяемая от партии к партии, они идентичны. В СССР допускали отклонения, а теперь все иначе", - говорит Болдырев.

Он отметил, что их задача - изготавливать всю номенклатуру боеприпасов для артиллерии.

Новинки "Укроборонпрома"

Ранее в Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов. Речь идет об очень дефицитных калибрах, среди них и 152 миллиметра. Снаряды украинского производства изготавливаются по технологиям НАТО, мощности расположены как в Украине, так и в странах-партнерках.

Также порадовала новость о том, что специалисты"Укроборонпрома" разработали "карандаш" для разминирования.

Секретарь СНБО заявлял, что Украина наладила производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра в промышленных масштабах.

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