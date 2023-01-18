В студии "Сніданку з +1" презентовали разработку "Укроборонпрома" – осколочную мину. Менеджер проектов государственного оборонного концерна Олег Болдырев пояснил, сможет ли этот боеприпас изменить ход войны.
Эта 82-мм мина поражает живую силу, легкие укрепления и небронированную автотехнику. Она летит до 4,5 км. Это - очень хорошее оружие для боев в условиях застроек. Металл, из которого она сделана - чугун.
"Фишка нашей мины в том, что она абсолютно повторяемая от партии к партии, они идентичны. В СССР допускали отклонения, а теперь все иначе", - говорит Болдырев.
Он отметил, что их задача - изготавливать всю номенклатуру боеприпасов для артиллерии.
Новинки "Укроборонпрома"
Ранее в Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов. Речь идет об очень дефицитных калибрах, среди них и 152 миллиметра. Снаряды украинского производства изготавливаются по технологиям НАТО, мощности расположены как в Украине, так и в странах-партнерках.
Также порадовала новость о том, что специалисты"Укроборонпрома" разработали "карандаш" для разминирования.
Секретарь СНБО заявлял, что Украина наладила производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра в промышленных масштабах.