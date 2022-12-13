Кроме того, сейчас готовится выпуск мин.

Украина наладила производство снарядов калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра в промышленных масштабах.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире информационного телемарафона. То, что делают украинские производители оружия, "доставит хлопоты фашистам, которые ворвались на нашу землю", заверил он.

"Я могу из приятного сказать, что мы наладили производство и 152 мм и 122 мм калибра на наших предприятиях. Я могу сказали, что сейчас пойдет выпуск мин и много других вещей, которые производят наши предприятия оборонного комплекса. Речь идет о тысячах - это уже промышленные масштабы", - отметил Данило.

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Также секретарь Совета Нацбезопасности заверил, что выполнение ракетной программы финансируется на 100% и находится на контроле президента.

Производство вооружения в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный концерн "Укроборонпром" наладил серийное производство боеприпасов 122 и 152-мм, а также мины калибра 120-мм.

В ноябре стало известно, что "Укроборонпром" будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно с шестью странами-членами НАТО.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский инициировал сбор средств на первый в мире флот морских боевых дронов. Эти БПЛА - секретная украинская разработка.

Ранее военный эксперт рассказал, как морской дрон-камикадзе и авиационный боевой дрон "Сокол-300" меняют ход боевых действий.

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