"Укроборонпром" наладил серийное производство боеприпасов советского калибра 152 и 122 миллиметра.

В Украине началось серийное производство отечественных боеприпасов. Речь идет об очень дефицитных калибрах, среди них и 152 миллиметра. Снаряды украинского производства изготавливаются по технологиям НАТО, мощности расположены как в Украине, так и в странах-партнерках.

Как говорится в сюжете ТСН, боеприпасы уже успешно прошли испытания. И в Минобороны надеются обеспечить ими украинскую артиллерию. В данный момент боеприпасы преимущественно поставляют из-за рубежа, но запасы снарядов 152-го калибра исчерпываются и там.

Пресс-секретарь "Укроборонпрома" Наталья Сад ответила на вопрос, когда же эти снаряды калибром 152 мм наконец "прилетят" по российским оккупантам. По ее словам, первую партию уже передали на фронт на самое горячее направление - Бахмутское.

Видео дня

"Укроборонпром" наладил серийное производство боеприпасов советского калибра 152 и 122 миллиметра. Это - знаковое событие", — говорит Сад и добавляет, что это произошло впервые за 30 лет. Нашей артиллерии этого очень не хватало.

Кроме того, удалось наладить производство мин. В "Укроборонпроме" работают над увеличением объемов производства как мин, так и боеприпасов.

Украинские боеприпасы калибра 152 мм: что о них известно

Ранее "Укроборонпром" сообщал, что производит боеприпасы калибра 122 и 152 миллиметров, а также мины калибра 120-мм. Они прошли успешные испытания и изготавливаются по технологии НАТО.

Эти боеприпасы должны уменьшить зависимость украинской артиллерии от поставок из-за рубежа, где тоже исчерпываются запасы вооружения.