Только каска оккупанта каким-то чудом уцелел – сам вояка просто испарился.

Украинские военные превратили очередной российский "панцирник" в груду металлолома несколькими выстрелами из шведского противотанкового гранатомета АТ-4.

Видео было размещено в телеграм-канале СтратКом ЗСУ.

На кадрах видно, что железяка буквально разлетелась на маленькие кусочки после встречи со шведским собратом. Только каска оккупанта каким-то чудом уцелел – сам вояка просто испарился. Такой даже на удобрения не пойдет.

"Несколько выстрелов из шведского гранатомета АТ4 и российские оккупанты расхотели куда-то идти. Скорее правильнее будет сказать, что они пошли в едином правильном направлении", – говорится в сообщении.

Что известно о потерях врага на войне

За 105 дней полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" около 31 тыс. 500 российских вояк. Только за последние сутки было утилизировано ~140 оккупантов. Кроме того, наши воины уничтожили огромное количество вражеской техники: танков, самолетов, средств ПВО, крылатых ракет и тому подобное.

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Славянском направлении, где ВС РФ ведут штурмовые действия с целью улучшения тактического положения.

Ранее УНИАН делился мощным видео, на котором бойцы ВСУ метким ударом с украинской "Стугны-П" уничтожили толпу оккупантов. На кадрах видео, как врагов буквально разорвало на части.

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