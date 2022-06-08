В ролике заметно, как врагов разорвало на части.

Украинские защитники нашли еще одно применение противотанковому ракетному комплексу "Стугна-П". Они использовали оружие для удара по скоплению оккупантов.

Последствия прицельного залпа из ПТРК украинского производства показаны на видео ниже. Оператор "Стугны-П" засек, как отряд оккупантов двигался посреди холмистой местности. Противники оказались в точке, откуда их хорошо было видно украинским воинам.

После тщательного прицеливания оператор совершил залп и направил снаряд прямо в толпу. Далее в ролике можно увидеть, как в разные стороны полетели части тел оккупантов. Съемка велась через панель управления "Стугной-П" и на большой дистанции, поэтому кадры хоть и получились жуткими, но детально расчленение не показывается.

В результате выстрела погибло около десяти противников. Трем точно удалось выжить — в конце видео они поднялись на ноги и попытались скрыться от наших защитников.

Напомним, украинские солдаты регулярно и успешно применяют ПТРК "Стугна-П" для обороны от российской агрессии. Противотанковый комплекс обычно используют для устранения разнообразной техники. Например, 5 июня из "Стугны-П" в рамках одной операции взорвали несколько танков и БТР, а 1 июня с помощью ПТРК уничтожили БРДМ-2.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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