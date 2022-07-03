В частности было уничтожено до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков и позиция самоходной артиллерийской установки.

Украинская авиация за сутки уничтожила два склада боеприпасов и два пункта управления российских захватчиков.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, 2 июля авиация Воздушных Сил ВСУ работала фактически на всех направлениях фронта – в Николаевской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, совершив почти полтора десятка групповых вылетов.

"В результате авиаударов бомбардировщиков и штурмовиков Воздушных Сил уничтожены два вражеских пункта управления, до двадцати боевых бронированных машин, до десяти танков, два полевых склада боеприпасов и позиция самоходной артиллерийской установки", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская авиация нанесла удар по вражескому опорному пункту в районе Благодатного на Николаевщине, уничтожив технику и оккупантов.

В результате удара в ОК "Юг" сообщили об уничтожении зенитно-ракетного комплекса "ТорМ1", двух боевых машины пехоты и десятка оккупантов.

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