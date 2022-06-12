Для обнаружения врага использовали разведывательный дрон с тепловизором.

Отважные украинские защитники продолжают героически защищать родную землю и наносить врагу максимальный урон на всех направлениях обороны. На этот раз своими достижениями поделились воины 47-го отдельного батальона.

Атмосферное видео опубликовал один из ее бойцов Валерий Маркус в своем телеграме.

На кадрах видно, как во время ночной "охоты" украинские защитники дроном уничтожили российскую технику и ее воинов.

"Уважаемые господа, оцените эту прекрасную короткометражку, которую мы назвали "Салют", – говорится в публикации.

Справка: 47-й отдельный батальон – формирование в составе ВСУ, созданное из добровольцев Киевской области. Командир батальона – Иван Шаламага. Участником батальона является ветеран российско-украинской войны, писатель, автора книги "Следы на дороге" Валерий Маркус.

Добавим, что за почти четыре месяца полномасштабной войны ВСУ "откобзонили" около 32 тыс. 150 российских вояк. Только за последние сутки было утилизировано около сотни захватчиков и десяток вражеских танков.

Ранее УНИАН сообщал, что контратаки ВСУ на Николаевско-Херсонском направлении устроили настоящий ад оккупантам. Об этом говорится в перехваченном разговоре российского захватчика, "попавшего под раздачу".

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