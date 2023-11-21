Украинские военные обнаружили несколько единиц бронированной техники российских сил и нанесли по ней удары. Техника оккупантов была значительно повреждена.

Украинские Вооруженные силы обнаружили вражеские бронированные тягачи и совершили удары по ним с помощью дронов. Этот эпизод был запечатлен на видео. Соответствующий ролик публикует Facebook-канал Сухопутных войск ВСУ.

На видео показано, как украинские военные обнаружили несколько единиц бронированной техники российских сил и нанесли по ней удары. Техника оккупантов была значительно повреждена.

Кроме того, ВСУ использовали дроны для сброса взрывчатки на пехоту противника. Представители Сухопутных войск отметили, что это был результат работы 3-й отдельной танковой бригады.

Дроны в войне Украины против России - последние новости

На днях военные Вооруженных сил Украины с помощью дрона эффектно уничтожили автомобиль Камаз, принадлежавший российским оккупантам. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице Оперативного командования "Запад".

Камаз на поле боя и процесс его уничтожения был успешно зафиксирован на видео. В ролике видно, как военные использовали дрон для атаки на вражеский грузовик.

При этом о месте, где произошла атака, и о подробностях инцидента в оперативном командовании "Запад" не сообщили.

Также УНИАН сообщал, что Украина создала "устойчивый" к РЭБ РФ дрон. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, сейчас Backfire демонстрирует хорошие результаты на фронте. За последние два месяца военные совершили не менее 50 успешных миссий. Разработчики сотрудничают со сводным отрядом "Злые птицы" ВСУ, которые помогают совершенствовать БПЛА.

Вас также могут заинтересовать новости: