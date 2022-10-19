Ударам со стороны противника подверглись районы более 10 населенных пунктов.

За сутки российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 18 авиационных ударов по Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"В течение суток противник нанес 10 ракетных и 18 авиационных ударов, совершил более 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам противника подверглись районы более 10 населенных пунктов. Среди них - Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Курахово Донецкой области, Трихаты Николаевской области и Николаева. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты", - говорится в сообщении.

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Кроме того, оккупанты использовали 14 беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, 10 из которых сбили подразделения Сил обороны.

На Северском направлении враг наносил удары из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай Черниговской области и Юнаковка, Хотень, Толстодубово и Демченково Сумской области.

На Слобожанском направлении совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка, Гатище, Красное, Огурцово, Старица, Стрелечье и Хатнее.

На Купянском направлении враг атаковал из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестовое, Двухлетнее, Гряниковка, Каменка, Кисловка, Котляровка и Стельмаховка, а на Лиманском направлении - из артиллерии различных типов в районах населенных пунктов Грековка, Заречное, Новоегоровка, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполовка.

На Бахмутском направлении российские оккупанты били из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Курдюмовка, Майорск, Опытное, Раздоловка, Соледар, Спорное и Яковлевка, а на Авдеевском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Времевка, Никольское, Нескучное, Павловка, Ольгевское, Степное и Пречистовка.

На Южнобугском направлении противник пытается улучшить логистическое обеспечение, осуществляет артиллерийские обстрелы в районах более 20 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. От огня больше всего пострадала инфраструктура Высшетарасовки Днепропетровской области.

Вражеские обстрелы Украины - важные новости

В октябре враг начал активно атаковать иранскими дронами украинские объекты инфраструктуры, расположенные в разных городах, в том числе в Киеве. В результате массированной атаки 10 октября погибли 20 человек, а 108 - травмированы. Был поврежден ряд объектов критической инфраструктуры, в частности, ТЭС.

17 октября вражеский дрон в Киеве попал в жилой дом, погибли пять человек. Среди жертв есть беременная и пожилая женщины.

18 числа в столице Украины в результате ракетных вражеских обстрелов были повреждены два объекта критической инфраструктуры, возникли проблемы с электро- и водоснабжением. В результате атаки погибли три человека.

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