Силы обороны Украины в течение недели уничтожили более 4 тысяч захватчиков.

Украинские защитники за неделю нанесли более 70 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян и 11 складам боеприпасов врага.

В течение прошлой недели украинские защитники и защитницы на юге и востоке освободили еще более 14 квадратных километров территорий. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, в течение прошлой недели противник нанес по Украине 39 ракетных и 334 авиационных ударов.

По ее словам, на этой неделе на восточном фронте освобожденная площадь составляет 24 квадратных километра, из которых 4 - освобождены на прошлой неделе. "На восточном направлении за прошедшую неделю зафиксировано увеличение количества обстрелов до 7 тыс. 184. Противник использовал по нам 343 тыс. 402 артиллерийских и реактивных снарядов", - рассказала Маляр.

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Кроме того, на юге в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь противника от линии обороны украинских войск. Освобожденная площадь на южном фронте составляет 168,6 кв. км, из которых за неделю освобождено еще 10,2. Всего на Таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксировано 4 тыс. 318 вражеских обстрелов.

В Минобороны уточнили, что за прошедшую неделю украинская армия нанесла более 79 ударов по районам сосредоточения личного состава россиян. Также осуществлены удары, в частности, по 8 пунктам управления врага и 17 станциям радиоэлектронной борьбы. Украинские защитники за неделю уничтожили 24 зенитно-ракетных комплекса врага и 39 из 67 иранских ударных БПЛА типа Shahed-131/136.

Всего в течение недели Силы обороны Украины ликвидировали еще 4 тыс. 450 российских оккупантов (условно 9 батальонов), 26 вражеских танков (условно две танковые роты), 58 боевых бронированных машин (условно два мотострелковых батальона), 119 артиллерийских систем (условно 7 артиллерийских дивизионов) и семь ракет.

Контрнаступление ВСУ началось - что надо знать

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, украинские воины начали проводить контрнаступательные операции.

Ранее сообщалось, что россияне продолжают наступать на Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлении, там продолжаются ожесточенные бои, однако, врагу продвинуться не удается.

За минувшие сутки украинские военные частично продвинулись на южном фланге Бахмута. "Горячо" и на Мелитопольском и Бердянском направлениях, где наступает уже украинская армия. Там продолжается процесс закрепления на достигнутых рубежах.

Стоит отметить, что общие потери врага в Украине на 10 июля 2023 года составляют примерно 234 480 оккупантов. Также ликвидировано много вражеской техники, в том числе 4085 танков.

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