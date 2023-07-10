Оккупанты продолжают наносить удары из разных видов вооружения по населенным пунктам

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в Facebook сообщили, что российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

В сообщении сказано, что на Бахмутском направлении враг наступал, обстреливая наши позиции плотным огнем авиации и артиллерии, но наши воины отбили атаки противника в районе населенного пункта Дубово-Васильевка Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Северное. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов.

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На Лиманском направлении россияне шли на штурм и пытались вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее спорного Донецкой области, но успеха не имели. Нанес авиационные удары в районах Новосадового, Ивановки, Серебрянского лесничества и спорного в Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что на Авдеевском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области.

По данным Генштаба, на шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области.

Российские оккупанты нанесли авиационный удар в районе Гремяча Черниговской области, а также в районах колодезного и Кисловки Харьковской области. Также в течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более населенных пунктов Донецкой, Луганской, Сумской, Черниговской, Харьковской областей.

Ситуация на фронте по состоянию на 9 июля - главные новостей

По данным Генштаба, украинские военные уничтожили вчера, 9 июля, два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции РЭБ российских захватчиков. Украинская авиация нанесла один удар по району сосредоточения личного состава оккупантов.

Следует отметить, что общие потери россиян в Украине составляют около 234 040 человек, а также тысячи единиц разнообразной техники.

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