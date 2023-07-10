По мнению скандального бизнесмена, Россия выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны.

Американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск поделился своим мнением, что в случае провала украинского контрнаступления, Россия завоюет еще больше украинских территорий.

"Цвет украинской и российской молодежи долгое время погибал в окопах почти без территориальных достижений. Какая бы сторона ни пошла в наступление на прочно укрепленные позиции, потеряет гораздо больше солдат", - считает Маск.

По его словам, численность российской армии превышает украинскую в соотношении 4:1, "поэтому Россия выиграла бы войну на истощение, даже если бы потери были равны".

Видео дня

"Если украинское наступление провалится с большими потерями, российская контратака захватит гораздо больше территории. Поэтому большого наступления не было", - добавил миллиардер.

Скандальные заявления Маска

Как сообщал УНИАН, в феврале 2023 года американский бизнесмен Илон Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", повторив русские нарративы. Украинцы объяснили миллиардеру, что никакого переворота не было.

В мае этого года администрация социальной сети Twitter, которой владеет Илон Маск, сняла блокировку с двух твитов экс-президента РФ Дмитрия Медведева, в которых он агрессивно высказывался в адрес Польши и польских граждан.

Как сообщало издание BBC, после увольнения Маском тысяч работников социальной сети Twitter, там практически не осталось сотрудников, которые бы занимались модерацией контента. Итак, социальная сеть практически перестала бороться с проплаченной российской пропагандой.

Вас также могут заинтересовать новости: