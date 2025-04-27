Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях, акцентировал президент.

Украинские военнослужащие остаются в Курской и Белгородской областях России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте.

"Наши военные продолжают активные защитные действия на территории определенных районов Курской и Белгородской областей", - отметил он.

По его словам, по многим направлениям фронта ситуация остается сложной.

Видео дня

"Уже только к середине этого дня произошло почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений… Больше всего боев на Покровском, Краматорском, Лиманском и Курском направлениях", - отметил президент, выразив благодарность "каждой бригаде, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине устойчивость".

Зеленский акцентировал, что Украина продолжает защищать свою независимость и землю в боях, а Россия – игнорировать призыв США о прекращении огня.

"Ситуация на фронте и реальная активность российской армии доказывают, что давления мира на Россию ради завершения этой войны недостаточно. Скоро будет уже полсотни дней, как РФ игнорирует предложение Соединенных Штатов о полном и безусловном прекращении огня. Украина приняла данное предложение еще 11 марта. Требуется более ощутимое давление на Россию, чтобы дать больше возможностей реальной дипломатии", - констатировал он.

Новость дополняется...