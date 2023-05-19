За прошедшие сутки было уничтожена 21 крылатая ракета, а также 8 вражеских БпЛА различного типа.

Украинские военные нанесли новое огневое поражение по местам размещения сил и средств врага, подтверждает Генштаб в утренней сводке по состоянию на 19 мая 2023 год.

В частности, авиация в течение 18 мая нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

За прошедшие сутки было уничтожено 21 крылатую ракету, а также 8 вражеских БпЛА различного типа.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс противника, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию.

Потери РФ в Украине - главное

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 201 100 оккупантов. Кроме того, уничтожены еще 2 танка, 8 бронированных машин, 32 артсистемы, одна РСЗО, 8 бронированных машин, 6 автоцистерн, 11 БПЛА и 1 единица спецтехники.

К примеру, на Таврическом направлении уничтожено 4 склада боеприпасов и более роты личного состава российских захватчиков. Россияне потеряли два танка, два беспилотных летательных аппарата "Ланцет-3", радиолокационную станцию "Радескан-ИКП-М", пушку МТ-12 "Рапира", самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", реактивную систему залпового огня 9К58 "Смерч", 2 МТЛБ.

Согласно Global Firepower, потери РФ в полномасштабной войне в Украине больше, чем в любой войне со времен Второй мировой. Страна-агрессор потеряла в Украине войско численностью, как совокупность армий 16 стран НАТО.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточение личного состава и военной техники противника.

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