Речь идет о базах и складе БК в Луганской и Херсонской областях.

Предварительно Вооруженные Силы Украины в течение 17 июля уничтожили две военные базы российских войск и склад с боеприпасами на оккупированных территориях.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Речь идет о базах и составе БК в Луганской и Херсонской областях.

"Демилитаризация Орды. 17.07: Алчевск, Луганщина. Минус база рашистов. Лазурное, Херсонщина. Минус база. Кадиевка (Стаханов), Луганщина. Минус БК", - написал он.

Информация уточняется, отметил Братчук.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке страны. По сообщению Генштаба, 16 июля украинские силы отбили попытки штурмов врагом на Славянском и Бахмутском направлениях.

Вместе с тем ВСУ продолжают эффективно уничтожать склады с боеприпасами противника на оккупированных территориях. В Пентагоне считают, что наступление РФ значительно замедлилось именно благодаря использованию Украиной систем HIMARS.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ оккупантам активизировать бои на "всех направлениях", что журналисты The New York Times оценили как сигнал перехода Россией к более агрессивной фазе войны.

В то же время, по мнению аналитиков из Института изучения войны, Путин отдал приказ захватить Харьков, о чем свидетельствует активизация обстрелов области русскими войсками.

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