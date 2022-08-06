В нашей стране уничтожили еще 10 вражеских танков.

Потери России в Украине на сегодня приблизились к психологической отметке в 42 тысячи человек.

За сутки на нашей земле были ликвидированы 250 врагов, и теперь общие потери противника составляют приблизительно 41 900 человек, говорится на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, на украинской территории ликвидировали еще 10 вражеских танков, 19 боевых бронированных машин, пять артистем, четыре средства противовоздушной обороны, два беспилотника оперативно-тактического уровня, шесть единиц автомобильной техники и две единицы специальной техники.

По сведениям Генштаба, самые большие потери захватчики понесли на Донецком направлении.

Напомним, российские оккупанты без объявления войны вторглись в Украину рано утром 24 февраля - начали обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру и захватывали населенные пункты.

Украинская армия давала достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 5 августа на нашей земле были уничтожены уже 41 650 противников.

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