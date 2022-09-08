ВСУ удалось уничтожить 29 россиян, 4 танка и боевую машину десанта.

Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум понтонным мостам и пункту управления российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень".

"Наши ракетно артиллерийские подразделения в ходе выполнения огневых задач за ночь поразили пункт управления, район сосредоточение вражеского ракетно-артиллерийского вооружения и 2 понтонных моста в Дарьевке и Херсоне", - заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров.

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Он также подтвердил, что ВСУ удалось уничтожить 29 россиян, 4 танка и боевую машину десанта.

Как ранее сообщал УНИАН, на юге ВСУ ликвидировали почти 30 оккупантов, уничтожили 4 танка и боевую машину десанта. Подразделения Сил обороны продолжают позиционные бои, улучшая свое положение, не допуская продвижения врага.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. За прошедшие сутки украинские защитники "откобзонили" 640 противников — рекордное количество, если не учитывать данные за первые недели войны.

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