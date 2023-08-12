Речь идет о контрнаступлении украинских войск на юге – через Старомайорское к оккупированному Бердянску, а также в направлении оккупированного Мелитополя.

После месяцев постепенного продвижения по минным полям, украинские военные достигли "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении на двух направлениях. Продвижение составляет от 10 до 12 миль (от 16 до 19 км).

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что речь идет о контрнаступлении Сил обороны на юге – через Старомайорское к оккупированному Бердянску, а также в направлении оккупированного Мелитополя.

"Площадь освобожденной территории – от 10 до 12 миль на обоих направлениях наступления – хоть и относительно невелика, но важна тем, что заставляет Москву отвлекать войска с других участков фронта, говорят военные аналитики. Институт изучения войны назвал это продвижение "тактически важным", заявив, что передислокация Москвы, скорее всего, "еще больше ослабит российские оборонительные линии в целом", создавая "возможности для любого украинского прорыва, который может стать потенциально решающим", – говорится в материале.

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Тем временем российские оккупационные силы пытаются наступать на северо-востоке – в районе города Купянск (Харьковская область – УНИАН). По мнению аналитиков, вероятнее всего, россияне пытаются оттянуть украинские силы с тех участков, где они ведут контрнаступательные действия.

Издание отмечает, что на Бердянском направлении, которое является одной из двух основных линий атаки, украинским защитникам удалось закрепить достигнутые успехи возле села Старомайорское, которое было освобождено в конце июля. По словам украинских военнослужащих и военных аналитиков, Силы обороны продвигаются в направлении Урожайного.

"Украина привлекла тысячи солдат, в том числе одних из своих самых опытных и закаленных в боях морских пехотинцев, а также оружие для проведения кампании на юге. Если им удастся пройти через Урожайное или вокруг него, это оставит их в пределах 50 миль (80 км) от двух крупных портовых городов – Бердянска и Мариуполя на Азовском море. И с каждой милей продвижения вперед украинские силы оказывают большее давление на российские линии снабжения", – отмечают авторы материала.

В то же время представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень на прошлой неделе заявил, что Россия стягивает подкрепление со второй линии обороны, привлекая морскую пехоту, десантников и спецназ, чтобы остановить украинское продвижение.

"Хотя Украина достигает успехов, по его словам, продвижение замедляется из-за плотных минных полей и большого количества препятствий. По его словам, российская авиация постоянно обстреливает украинские линии, нанося удары по ним более десятка раз за один день", – пишет издание.

Война в Украине: важные новости

Российские диверсанты пытались прорваться на Сумщине. Украинские военные обнаружили вражескую ДРГ в районе одного из сел Зноб-Новгородской тергромады и вступили с противником в стрелковый бой. Россияне отступили с ранениями.

Между тем ВСУ имели успехи на Запорожье. Также украинские военные отбили вражеские атаки на востоке. Об этом сообщает в вечерней сводке Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что за сутки произошло 33 боевых столкновения с врагом.

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