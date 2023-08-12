В лучшем случае россиянам стратегического резерва хватит до середины сентября, прогнозирует обозреватель.

Оборона российских войск на юге Украины трещит по швам, на этом направлении фронта вводятся в действие стратегические резервы.

"Наступление на Лиман захлебнулось. Наступление на Боровую схлопнулось. Наступление на Купянск... Для командования РОВ критический момент - на юге вводятся стратегические резервы. Это говорит о том, что их оборона там трещит по швам, и выход - снижение давления", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Он прогнозирует, что в лучшем случае россиянам стратегического резерва хватит до середины сентября: "После потери инициативы на Лиман и Боровую, Купянск будут упорно продавливать".

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"Но в этом замысле с оттягиванием ресурса и снижением давления есть нюанс. На Юге по-прежнему действуют не основные ударные группы, предназначенные для прорыва основной линии обороны, а подразделения ограниченного функционала. Вывод напрашивается сам собою", - добавил Коваленко.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, авиация Сил обороны Украины за 12 августа нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство россиян на огневой позиции.

Также сообщалось, что по состоянию на 12 августа боевые потери России в Украине предварительно составляют более 253 человек личного состава.

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