Пожар охватил около 250 квадратных метров.

В аннексированном Крыму возле Межводного местные жители заметили масштабный пожар.

В "МЧС" полуострова заявили, что это всего лишь "поджег сухой травы", пишет "РИА новости Крым".

По официальным данным, возгорание сухой травы произошло в селе Снежное Черноморского района.

Пламя охватило 250 квадратных метров. Как известно, в последнее время в Крыму участились пожары.

Взрывы в Крыму:

9 августа в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов были уничтожены по меньшей мере 9 самолетов.

16 августа в воинской части, расположенной в поселке Майское Джанкойского района Крыма на складе боеприпасов произошла детонация.

В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.

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