В аннексированном Крыму возле Межводного местные жители заметили масштабный пожар.
В "МЧС" полуострова заявили, что это всего лишь "поджег сухой травы", пишет "РИА новости Крым".
По официальным данным, возгорание сухой травы произошло в селе Снежное Черноморского района.
Пламя охватило 250 квадратных метров. Как известно, в последнее время в Крыму участились пожары.
Взрывы в Крыму:
9 августа в Крыму в районе населенного пункта Новофедоровка прогремела серия взрывов и произошел пожар на территории аэродрома "Саки". В результате взрывов были уничтожены по меньшей мере 9 самолетов.
16 августа в воинской части, расположенной в поселке Майское Джанкойского района Крыма на складе боеприпасов произошла детонация.
В РФ заявили, что в воинской части на площадке хранение боеприпасов произошло "возгорание". А позже российская сторона заявила о диверсии.