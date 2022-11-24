В последние дни, как говорят очевидцы СМИ, много российских военных грузовиков движутся в основном в направлении Крымского моста.

В оккупированном Крыму наблюдается активное передвижение колонн российской военной техники со стороны оккупированной Херсонской области в направлении Крымского моста. Все это происходит на фоне успехов ВСУ на южном направлении и слухов об освобождении аннексированного полуострова.

Об этом сообщает "Крым. Реалии", ссылаясь на информацию очевидцев. Также журналисты публикуют фотодоказательства.

Так, колонны техники были замечены в Джанкое, они двигались в направлении трассы "Таврида". По наблюдениям очевидцев, они готовились к движению через Крымский мост, проезд по которому, кстати, грузовому гражданскому транспорту запрещен.

Видео дня

"На одном из российских военных грузовиков, который двигался в составе колонны со стороны Херсонской области, замечены импортные сельскохозяйственные тракторы", — пишут журналисты.

Разговоры об освобождении Крыма

После неоднократных взрывов в оккупированном Крыму и поражения Крымского моста украинские и западные власти стали делать прогнозы о том, когда Украина сможет вернуть Крым.

Бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что временно оккупированный Крым становится все более похожим на ловушку для РФ. По его словам, после повреждения Крымского моста, у РФ в разы снизилась возможность поддерживать свои войска на юге Украины.

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец пока не видит мирного пути освобождение Крыма.

В свою очередь, военный эксперт Петр Черник убежден, что единственный путь деоккупации Крыма – боевые действия.

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