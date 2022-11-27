Министр уже встретилась с президентом Украины.

Украина согласилась на визит в составе бельгийской правительственной делегации министра иностранных дел Аджи Лябиб. До сих пор официальный Киев отклонял запросы о ее приезде из-за незаконной поездки в оккупированный Крым еще в роли журналистки. За это политик публично извинялась.

О визите в Киев Аджа Лябиб сообщила в Twitter. Она прибыла вместе с премьером Александром де Кроо и встретилась с президентом Владимиром Зеленским, с общественными активистами, а в сегодня посетила истерзанную оккупантами Бородянку.

Скандальный визит глава МИД Бельгии в Крым

Аджа Лябиб незаконно ездила в оккупированный россиянами Крым когда работала журналисткой. В разгар политической карьеры ей припомнили это. В частности после назначения Лябиб на пост главы МИД Бельгии эту поездку ей припомнили политические оппоненты.

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В МИД Украины заявили, что "не будут закрывать глаза" на ситуацию. Впоследствии Лябиб написала украинскому коллеге Дмитрию Кулебе письмо. Она выразила поддержку Украине, подчеркнула то, что Крым и Донбасс - это Украина. Во время встречи с Кулебой в Праге Лябиб признала нарушения при пересечении границы. Наконец, дипломат извинилась.

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