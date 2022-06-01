Перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев.

ВСУ оттесняют российские войска на север и восток от Харькова и могут отрезать линии снабжения оккупантов.

Об этом сообщил генерал в отставке Филип Бридлав, бывший командующий Европейским командованием вооружённых сил США, в комментарии The New York Times.

"Украина сейчас оттесняет российские войска на север и восток от Харькова, в некоторых случаях обратно в Россию. Поэтому теперь украинцы угрожают отрезать российские пути снабжения и оттесняют свои силы в тыл", - отметил Бридлав.

По словам официальных лиц, перекрытие российских линий снабжения к востоку от Харькова поставит российские войска в такое же положение, в котором они находились после наступления на Киев, столицу Украины, в начале войны. Украинские подразделения, вооруженные противотанковыми ракетами Javelin, запускаемыми с плеча, стреляли по российским солдатам, когда российские колонны длиной в несколько миль возле Киева перестали продвигаться вперед. Вторжение застопорилось, тысячи русских солдат были убиты или ранены. Затем Россия переориентировала свою миссию на восток.

Напомним, Зеленский подтвердил успешное продвижение ВСУ на Херсонском направлении.

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