Оккупанты сегодня обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, в результате этого одна женщина погибла, еще двое мужчин ранены.

На Донбассе в течение суток наши защитники отбили 9 российских атак, на 4 локациях бои еще продолжаются.

Об этом сообщается в сводке группировки Объединенных сил по ситуации на Донецком и Луганском направлениях по состоянию на 21:00.

Отмечается, что российские оккупанты применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.

За это время украинские военные на Донбассе уничтожили:

❌ 2 танка;

❌ 13 артиллерийских систем;

❌ 8 боевых бронированных машин;

❌ 6 вражеских автомобилей.

Также сообщается, что оккупанты сегодня обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек.

"В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое мужчин ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются", - сообщили в УОС.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантов убиты четверо гражданских и ранены еще семерых.

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