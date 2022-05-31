На Донбассе в течение суток наши защитники отбили 9 российских атак, на 4 локациях бои еще продолжаются.
Об этом сообщается в сводке группировки Объединенных сил по ситуации на Донецком и Луганском направлениях по состоянию на 21:00.
Отмечается, что российские оккупанты применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирных жилых кварталах.
За это время украинские военные на Донбассе уничтожили:
❌ 2 танка;
❌ 13 артиллерийских систем;
❌ 8 боевых бронированных машин;
❌ 6 вражеских автомобилей.
Также сообщается, что оккупанты сегодня обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек.
"В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое мужчин ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются", - сообщили в УОС.
Как сообщал УНИАН, в Донецкой области за сутки в результате обстрелов оккупантов убиты четверо гражданских и ранены еще семерых.