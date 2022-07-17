Сейчас ВСУ используют ракеты к РСЗО HIMARS дальностью до 80 км.

Украина с имеющимися ракетами к HIMARS может уничтожать аэродромы и железную дорогу в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Если говорить о ситуации на данный момент, пока у нас нет ракет ATACMS, придется размениваться на цели несколько мельче, чем Крымский мост. Ну, например, радиолокационные станции противника, зенитно-ракетные комплексы, аэродромы, объекты транспортной инфраструктуры", - сказал Кричевский.

Он назвал неплохой идея сперва "продырявить россиянам железную дорогу во временно оккупированном Крыму, а уже потом уничтожать сам мост, чтобы они не могли возить свои эшелоны с техникой".

"А вот когда там уже произойдут определенные движения.. и в наши руки попадут системы ATACMS, стреляющие на 300 км. Очевидно, что в номенклатуру этих целей, по которым могут стрелять HIMARS, будет входить Крымский мост", - добавил эксперт.

Ранее представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий ответил на вопрос, может ли Украина использовать американские РСЗО HIMARS по территории оккупированного Крыма.

Скибицкий назвал оккупированный Россией полуостров "хабом перемещения" всей техники и вооружения, которое идет из Российской Федерации в южные районы Украины.

Среди целей ВСУ - скопление военной техники, боеприпасов и материалов войск РФ и Черноморский флот.

В настоящее время ВСУ используют ракеты к РСЗО HIMARS дальностью до 80 км.

Вас также могут заинтересовать новости: