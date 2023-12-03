Воины ВСУ штурмом взяли эту позицию и уничтожили всех захватчиков, которые были там.

Глава Авдеевской городской государственной администрации Виталий Барабаш заявил, что Силы обороны ликвидировали всех российских оккупантов, причастных к расстрела безоружных воинов возле Степового Донецкой области.

Как заявил Барабаш в эфире телемарафона, двое воинов сдавались в плен россиянам, поскольку у них закончился боекомплект.

"Они сдавались в плен, действительно, из-за того, что у них закончился боекомплект. Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурманули эту позицию. Все, кто находился там, были ликвидированы", - отметил Барабаш.

В ВСУ подтвердили страшное преступление армии РФ

Телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором видно, как группа оккупантов расстреливает двух военных во время того, как они выходили из блиндажа. На видео видно, что один из военных держал руки за головой.

Утром Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердило, что видео с расстрелом украинских военных - не фейк. Армия РФ действительно совершила это преступление и убила двух военных, которых взяла в плен возле Степового Донецкой области.

Ведомство предупредило РФ, что такие действия не имеют срока давности и все доказательства преступной деятельности ее армии попадут в международные институты.

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