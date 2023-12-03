Видео, на котором группа российских военных в упор расстреливает бойцов ВСУ попало в сеть 2 декабря.

Украина среагировала на расстрел безоружных бойцов ВСУ в Покровском районе - очередное преступление РФ против военнопленных, которое разозлило украинцев 2 декабря.

Накануне телеграм-канал DeepState выложил в сеть соответствующее видео. Сегодня офис Генерального прокурора объявил, что начинает расследование против РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях

Видео дня

"2 декабря 2023 года в медиа было распространено видео расстрела безоружных украинских защитников российскими военнослужащими. По предварительным данным, это произошло возле одного из наблюдательных пунктов в районе с. Степное Покровского района", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что в кадре группа людей, одетая в военную форму армии Российской Федерации, в упор расстреливает двух безоружных бойцов ВСУ в момент, когда те пытались сдаться в плен.

В Офисе подчеркнули, что соответствующее преступление является грубым нарушением Женевской конвенции и подпадает под квалификацию "международное преступление".

В ВСУ подтвердили страшное преступление армии РФ

Утром Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ официально подтвердило, что видео с расстрелом украинских военных - не фейк. Армия РФ действительно совершила это преступление и убила двух военных, которых взяла в плен возле Степного Донецкой области.

Ведомство предупредило РФ, что такие действия не имеют срока давности и все доказательства преступной деятельности ее армии попадут в международные институты.

Накануне DeepState указывал, что трагическое событие произошло в момент, когда армия врага зашла на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Защитники Украины были вынуждены сдаться в плен из-за недостатка БК. Сразу, как оба бойца вышли из блиндажа, их расстреляли.

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