Спикер ОСУВ "Таврия" Александр Штупун сказал, что оккупанты ежедневно нарушают правила ведения войны и это видео – вопиющее тому подтверждение.

В ВСУ проверяют видео расстрела российскими оккупантами украинских военных, которые сдавались в плен, вероятно, возле Степового Донецкой области.

В частности, телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором видно, как группа оккупантов расстреливает двух военных во время того, как они выходили из блиндажа. На видео видно, что один из военных держал руки за головой.

По данным DeepState, это произошло возле Степового, когда россияне зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона. "Враг зашел на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки россияне нашли блиндаж, в котором были наши ребята. Они вынуждено сдавались из-за недостатка БК. Сразу как вышел второй боец, ... просто расстреляли обоих", - отмечается в сообщении.

Видео дня

По запросу "Украинской правды" подтвердить эти события, пресс-секретарь ОСУВ "Таврия" Александр Штупун сказал: "Российские оккупанты ежедневно цинично нарушают правила ведения войны. И это видео - вопиющее тому подтверждение. Оно проходит соответствующие процедуры проверки и документирования. Подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, которые занимаются военными преступлениями".

При этом, как сообщает hromadske, омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратится из-за этого видео в международные организации. "На видео четко видно, что украинские военные выполняют все необходимые вещи, которые показывают, что они без оружия, что они сдаются в плен и не несут никакой угрозы для российских военных. Их автоматически должны были взять в плен и предоставить статус военнопленных", - прокомментировал омбудсмен.

Он выразил убеждение, что украинским правоохранительным и разведывательным органам удастся физически установить причастных к... убийству украинских военнопленных.

Расстрел оккупантами украинских военных

В марте в Сети появилось видео расстрела украинского военного, который попал в плен к оккупантам. На опубликованных кадрах было видно, что защитник Украины безоружен.

В июле 2022 года российские пропагандисты выложили в соцсетях видео жестокого убийства украинского военнопленного. На опубликованной тогда записи российский оккупант отрезал гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Затем защитника Украины убили выстрелом в голову.

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