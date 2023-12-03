Подобные преступления не имеют срока давности, доказательства передадут в соответствующие институции.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что российские оккупанты расстреляны безоружных украинских воинов, попавших в плен возле Степного Донецкой области.

Как сообщает Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ, Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права.

"На кадрах, опубликованных в медиа, изображена казнь двух военнопленных Вооруженных сил Украины. По подтвержденной информации, российские оккупанты в очередной раз коварно расстреляли безоружных солдат", - говорится в сообщении.

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В Страткоме напомнили, что подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства передадут в институты, расследующие военные преступления.

Казнь у Степового: что известно

Телеграм-канал DeepState выложил видео, на котором видно, как группа оккупантов расстреливает двух военных во время того, как они выходили из блиндажа. На видео видно, что один из военных держал руки за головой.

По данным DeepState, это произошло возле Степового, когда россияне зашли на позиции 45-го отдельного стрелкового батальона. "Враг зашел на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки россияне нашли блиндаж, в котором были наши ребята. Они вынужденно сдавались из-за недостатка БК. Сразу как вышел второй боец, ... просто расстреляли обоих", - отмечается в сообщении.

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