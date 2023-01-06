В соцсетях офицер охотно делился фотографиями в женской одежде.

Украинские воины продолжают "минусовать" российских оккупантов. Среди ликвидированных оказался майор-"трансвестит" Ринат Гареев.

Как сообщает OSINT-эксперт Ираклий Комахидзе, ликвидированного 37-летнего Гареева похоронят сегодня, 6 января, в селе Верхние Татышлы Башкирии.

О гибели майора заявила его сестра. Судя по шевронам, Гареев был артиллеристом. Информации относительно обстоятельств и даты его ликвидации нет.

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Эксперт нашел Гареева в социальных сетях. На фотографиях майор армии страны-оккупанта охотно позирует в женском образе.

Потери РФ в Украине: актуальные данные

Утром Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обновил информацию об общих боевых потерях России во время полномасштабной войны, развязанной против нашей страны. По состоянию на утро 6 января россияне потеряли уже 110250 солдат, из них 530 украинские воины ликвидировали за последние сутки.

5 января украинская авиация нанесла три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян и 15 раз ударила по районам сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение двух районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Также вечером 5 января Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины сбили вражеский вертолет Ми-8 и самолет Су-25.

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