Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника.

Силы обороны Украины сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке, украинская авиация 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

"Вместе с тем наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины осуществили огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

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