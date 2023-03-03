В Украине уже погибли больше оккупантов, чем численность армий некоторых стран, вместе взятых.

С наступлением весны темпы уничтожения российских оккупантов не сбавляют обороты, ВСУ мастерски ликвидируют путинских военных и их технику. Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки Россия потеряла 765 солдат.

Общие боевые потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, составили 151 тысячу 370 рашистов.

Аналитики Ua War Infographics отмечают, что в Украине уже погибли больше оккупантов, чем численность армий некоторых стран, вместе взятых. А если похоронить всех более 150 тысяч уничтоженных оккупантов на территории московского Кремля, гроб до гроба, то в Кремле почти не останется свободного места.

Видео дня

Потери России в технике на войне против Украины:

танков – 3405 (+8 за сутки);

боевых бронированных машин – 6673 (+15);

артиллерийских систем / artillery systems – 2402 (+4);

РСЗО – 484 (+4);

средств ПВО – 247;

самолетов – 301 (+1);

вертолетов – 289 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3);

крылатых ракет – 873;

кораблей /катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17);

специальной техники – 230.

Ситуация на фронте за сутки

Как сообщал Генштаб ВСУ, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили более 85 атак противника.

В частности, на Бахмутском направлении противник не прекращает штурмовать город Бахмут.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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