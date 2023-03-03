С наступлением весны темпы уничтожения российских оккупантов не сбавляют обороты, ВСУ мастерски ликвидируют путинских военных и их технику. Как сообщает Генштаб ВСУ, за сутки Россия потеряла 765 солдат.
Общие боевые потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, составили 151 тысячу 370 рашистов.
Аналитики Ua War Infographics отмечают, что в Украине уже погибли больше оккупантов, чем численность армий некоторых стран, вместе взятых. А если похоронить всех более 150 тысяч уничтоженных оккупантов на территории московского Кремля, гроб до гроба, то в Кремле почти не останется свободного места.
Потери России в технике на войне против Украины:
- танков – 3405 (+8 за сутки);
- боевых бронированных машин – 6673 (+15);
- артиллерийских систем / artillery systems – 2402 (+4);
- РСЗО – 484 (+4);
- средств ПВО – 247;
- самолетов – 301 (+1);
- вертолетов – 289 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3);
- крылатых ракет – 873;
- кораблей /катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5281 (+17);
- специальной техники – 230.
Ситуация на фронте за сутки
Как сообщал Генштаб ВСУ, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили более 85 атак противника.
В частности, на Бахмутском направлении противник не прекращает штурмовать город Бахмут.
Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.