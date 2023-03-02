Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один склад боеприпасов РФ.

Авиация Сил обороны Украины 2 марта нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

Также, как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один склад боеприпасов России.

Кроме того, сообщается, что войска РФ продолжают наступать на пяти направлениях фронта, но безуспешно. Речь идет о о Бахмутском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском направлениях:

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на Купянском и Лиманском направлениях войска РФ вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки, Кременной Луганской области, а также возле Спорного Донецкой области;

на Бахмутском направлении РФ продолжает наступление, штурмует город Бахмут, украинские бойцы за сутки отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области;

на Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ продолжают атаковать позиции украиснких войск, совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области.

Потери России в Украине на 2 марта - данные Генштаба ВСУ

Ранее сообщалось, что общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения превысили 150 тысяч человек личного состава. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали более 700 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла: танков - 3397, боевых бронированных машин - 6658, артиллерийских систем - 2398, РСЗО - 480.