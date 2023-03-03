Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

За сутки украинские военные сбили вражеские штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

Кроме того, украинские защитники сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и семь беспилотников (1 - типа "Суперкам", 2 – "Орлан" и 4 – "Ланцет").

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения противника и состав его боеприпасов", - сказано в сводке.

Потери авиации РФ: актуальные данные

По последним данным Генерального штаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года уничтожено 300 вражеских самолетов и 288 вертолетов.

Всего несколько дней назад сообщалось об уничтожении юбилейного 300 самолета РФ. Воины 110 бригады Вооруженных сил Украины "приземлили" российский штурмовик Су-25 вблизи Авдеевки. Вражеский штурмовик сбил украинский Stinger.

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