По мнению Луиджи Ди Майо, перемирие станет возможным, когда Россия перестанет обстреливать мирное население.

Прекращение войны в Украине дипломатическим путем возможно, но все попытки посредничества западных государств в этом вопросе провалились из-за Путина. А чтобы в будущем появился шанс заключить перемирие, Россия должна прекратить обстреливать мирное население.

Таким мнением поделился министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в интервью Corriere della Sera.

"Дипломатия действует, но все попытки посредничества провалились из-за Путина. Зеленский неоднократно демонстрировал признаки открытости, но Путин всегда [их] отвергал. Путь — дипломатическое решение, но перемирие может быть достигнуто лишь в том случае, если российская армия прекратит бомбить мирное население Украины", — заявил Ди Майо.

Министр иностранных дел Италии также заявил, что Украина имеет полное право защищаться от неспровоцированной агрессии РФ. По его словам, Рим продолжает поддерживать дипломатические контакты с Москвой через свое посольство и надеется на мирное урегулирование войны в будущем.

Напомним, сейчас между Украиной и Россией ведутся переговоры только насчет обмена пленными. По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, с РФ невозможно беседовать, так как "нет рациональности". Если оставить врагу территории, которые он контролировал до 23 февраля, то это будет отложенная война.

В ОПУ также заявили, что новые переговоры могут начаться только тогда, когда их инициирует президент Украины Владимир Зеленский. По мнению главы переговорной группы и руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это может случиться в августе, когда наша страна получит усиленную позицию.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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