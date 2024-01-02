Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами.

По состоянию на утро 2 января из-за массированного ракетного обстрела в Киеве повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций – обесточены 259 тысяч точек учета. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Минэнерго.

На Киевщине из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, есть отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме этого, были временные нарушения в работе ГЭС.

В министерстве указали, что энергетики оперативно начнут восстанавливать оборудование, как только позволит ситуация с безопасностью.

Видео дня

В "Укрэнерго" также заявили, что из-за последствий массированной ракетной атаки есть повреждения в сетях НЭК и облэнерго в Киеве и области. Обесточены более 250 тысяч потребителей, но данные уточняются.

Все обесточивания связаны с боевыми действиями, применение графиков отключений не планируется.

Восстановительные работы начнутся сразу после оценки степени повреждений ремонтными бригадами.

В энергетической компании добавили, что сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

Массированный ракетный обстрел 2 января

Утром 2 января войска РФ совершили массовый ракетный обстрел Украины, в основном пострадали Киев и Киевская область. В ДТЭК рассказали, из-за российской ракетной атаки в части домов в пяти районах Киева отсутствует свет.

В то же время в ночь на 2 января оккупанты атаковали 35-ю ударными БпЛА типа Shahed – 136/131.Запускали дроны с мыса Чауда – Крым и района Приморско-Ахтарск – РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: