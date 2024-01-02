Результаты отражения воздушной атаки будут опубликованы в ближайшее время.

Россия сегодня утром фактически повторила ракетную атаку 29 декабря как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения.

Об этом написал командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram. "Сегодня ночью враг фактически повторил атаку 29 декабря, как по типам ракет, так и по количеству средств воздушного нападения. Результат боевой работы, который вы видите каждый день в нашей инфографике, дается нелегко. Он достигается благодаря упорному труду тысяч защитников неба всех Сил обороны Украины, которые без сна и отдыха защищают страну!",- отметил он.

Олещук добавил, что результаты отражения воздушной атаки будут опубликованы в ближайшее время.

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Российские ракетные атаки по Украине

Ночью 29 декабря Россия осуществила массированный обстрел Украины, в результате чего были разрушения, погибшие и пострадавшие в ряде городов, в том числе в Киеве. Оккупанты применили 158 ракет и дронов. Отдельно, в столице спасатели несколько дней разбирали завалы, по состоянию на вечер 1 января было обнаружено 29 погибших.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что актуальные запасы ракет и дронов, а также темпы производства, не позволяют России наносить по Украине регулярные широкомасштабные удары, такие как 29 декабря.

Однако в ночь на 2 января россияне атаковали Украину сначала дронами-камикадзе, а позже – крылатыми ракетами и аэробалистическими ракетами "Кинжал". Сейчас известно о нескольких погибших и десятках пострадавших в Киеве, Киевской области и Харькове.

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