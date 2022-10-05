В результате вражеского ракетного удара погиб заместитель главы местной громады.

В среду, 5 октября, в городе Гуляйполе в результате ракетного обстрела погибли два человека.

Об этом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил в Telegram.

"Сегодня враг убил двух наших земляков. В результате ракетного обстрела города Гуляйполе погибли Александр Анатольевич Савицкий, заместитель председателя местной громады, и руководитель КП "Благоустройсервис" Александр Анатольевич Косаренко", - написал он.

Видео дня

Старух отметил, что эти люди "никуда не убегали, до последнего были на своих рабочих местах" и защищали и поддерживали "непокоренный город-герой Гуляйполе".

Новый вражеский ракетный обстрел Запорожской области - подробности

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Запорожью и населенным пунктам области. В Запорожье разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется.

Позже стало известно, что захватчики сегодня атаковали Запорожье ракетами кассетного типа "Искандер-К".

Одна из ракет кассетного типа была обезврежена над городом. Обломки упали в разных местах Запорожья.

Стоит отметить, что армия Украины дает достойный отпор врагам в Запорожской области - 5 октября стало известно, что наши защитники ликвидировали позиции противника в районе Гуляйполя и города Орехов.

Вас также могут заинтересовать новости: